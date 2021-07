Montataire Montataire Montataire, Oise Journée olympique et paralympique et spectacle de rue Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Du samedi 10 au vendredi 30 juillet, la Ville propose aux habitant.e.s une programmation estivale rythmée par des animations gratuites et ouvertes à tous. Les évènements auront lieux sur différents sites de la ville comme à la Coulée verte, à l’esplanade Fernand Tuil, ou encore au stade Marcel Coene. Vendredi 23 juillet :

Stade Marcel Coene Journée olympique et paralympique

14h-18h

Pour fêter la Journée olympique et paralympique qui se tiendra partout en France pour promouvoir les Jeux olympiques de Paris 2024, la Ville occupera le stade Marcel Coene par une multitude d’activités physiques. Grâce à l’implication des clubs locaux mais aussi de JADE et du service des sports, des parcours d’initiation au football, au canoë-kayak, au volleyball ou encore à la gymnastique seront proposés. Le public pourra également fréquenter un atelier d’apprentissage du vélo, tenu par l’association AU5V. Tout cela sera complété par des jeux en tous genres : cible géante de tir-à-l ’arc, combat de sumos, trampoline, parcours d’escalade, mini-golf… Spectacle de rue

17h

La journée se clôturera par le spectacle « Econimic strip » des Frères Troubouch. Humour et acrobaties seront au rendez-vous ! http://www.mairie-montataire.fr/ Quartiers d’été

