Journée olympique et paralympique 2022 Charleville-Mézières, 25 juin 2022, Charleville-Mézières.

Journée olympique et paralympique 2022

Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières

2022-06-25 – 2022-06-25

Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières Ardennes

Charleville-Mézières

La journée olympique et paralympique, action de mobilisation, est destinée à promouvoir les valeurs olympiques « Bouger, apprendre, découvrir ». Ce rendez-vous permet au grand public de (re)- découvrir nombre de disciplines présentées par les associations sportives carolos (bien être, compétition, loisir, santé…) qui seront à votre disposition. Cette année, à Charleville-Mézières, la journée olympique et paralympique est programmée le samedi 25 juin sur la plaine du Mont-Olympe, entre 13 h 30 et 18 h. De nombreux clubs feront découvrir leurs disciplines sportives et des partenaires seront présents pour promouvoir la pratique du sport. Amel Bouderra, capitaine emblématique des Flammes Carolos, sera la marraine de cette édition 2022. Programme : Ce sont donc 21 disciplines sportives qui participeront à l’animation d’un grand village olympique et paralympique. Sports nautiques et subaquatiques : aviron, canoë-kayak et plongée Sports de précisions : escrime, boccia, tir sportif Sports collectifs : basket-ball, 3×3, basket-fauteuil, football, baseball et ultimate Sports de combat : boxe, judo et taekwondo Sports de raquette : tennis de table et padel Sports individuels : athlétisme, gymnastique, breakdance et street-workout En plus d’encourager à la pratique sportive, la journée a pour but de valoriser la thématique des Jeux éco-responsables de Paris 2024. Une recyclerie, par l’intermédiaire de deux éco-boxs, sera présente le jour de l’événement. Elle permettra de venir déposer ses vieux vêtements de sport. Le club de plongée de Charleville-Mézières réalisera un nettoyage des fonds du port fluvial.

+33 3 24 55 60 82

Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-06-21 par