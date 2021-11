Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120, Chemillé-en-Anjou JOURNÉE OLFACTOLOGIE AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: 49120

Chemillé-en-Anjou

JOURNÉE OLFACTOLOGIE AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou, 5 novembre 2021, Chemillé-en-Anjou. JOURNÉE OLFACTOLOGIE AU JARDIN CAMIFOLIA CHEMILLÉ 11 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou

2021-11-05 10:00:00 – 2021-11-05 17:00:00 CHEMILLÉ 11 rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou 49120 EUR 30 40 4 à 5 plantes de culture locale sont à découvrir : camomille(s), menthe poivrée, mélisse et bleuet (hydrolats).

Une démonstration de distillation chez un producteur de Chemillé-en-Anjou complétera cette journée olfactive. Initiez-vous aux approches sensorielles et à l’olfaction d’huiles essentielles au Jardin Camifolia ! contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/ 4 à 5 plantes de culture locale sont à découvrir : camomille(s), menthe poivrée, mélisse et bleuet (hydrolats).

Une démonstration de distillation chez un producteur de Chemillé-en-Anjou complétera cette journée olfactive. CHEMILLÉ 11 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 49120, Chemillé-en-Anjou Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse CHEMILLÉ 11 rue de l'Arzillé Ville Chemillé-en-Anjou lieuville CHEMILLÉ 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-Anjou