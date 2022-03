Journée œnologique en Luberon – WT3 Aix-en-Provence, 4 avril 2022, Aix-en-Provence.

Journée œnologique en Luberon – WT3 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-04-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-31 16:30:00 16:30:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Avec votre guide, découvrez le savoir-faire des vignerons, des vins authentiques de la région du Sud-Luberon : ses rouges plein de caractère et de finesse ainsi que ses rosés de gastronomie. Visitez les chais et les caves tout en découvrant les méthodes de vinification et profitez d’1h30 de temps libre pour visiter et déjeuner dans le joli village provençal de Lourmarin, classé parmi « les plus beaux villages de France ».

Visite guidée de 3 domaines et dégustation commentée de 12 vins différents par un spécialiste des vins de Provence (inclus dans le tarif).



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Déjeuner non inclus

➜ Départ de l’Office de tourisme à 9h

➜ Enfant à partir de 4 ans

➜ Durée : 7h30

➜ ​Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

