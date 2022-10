Journée Octobre Rose pour le FCPC Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Le Club de football de Périgord Centre (St Alvère, La douze, Cendrieux) organise une après midi en faveur d'Octobre Rose samedi 22 octobre à partir de 14h. Au programme : initiation au golf et au foot golf à partir de 14h au Golf de la Marterie. A 20h aura lieu le match de l'équipe fanion à Cendrieux, toujours sous la thématique d'octobre rose avec comme obligation de porter une touche de rose pour cette soirée. Une bourriche sera organisée avec divers lots, dont la somme récupérée sera transférée sur la cagnotte. Une cagnotte en ligne est mise en place par le Club tout le mois d'octobre, dont l'intégralité sera reversée à la Ligue contre le Cancer.

