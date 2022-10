Journée Octobre rose Pommerit-le-Vicomte, 26 octobre 2022, Pommerit-le-Vicomte.

Journée Octobre rose

2022-10-26 09:15:00 – 2022-10-26 20:00:00

Dans le cadre d’Octobre rose, la campagne annuelle destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, l’association Tous en forme, de Pommerit-le-Vicomte, organise une journée sportive et solidaire. Au programme : 9 h 15, démarche écologique et sportive avec un échauffement en commun suivi d’une marche « ramassons les déchets » ; de 14 h à 15 h, jeu sportif en famille (1 enfant et 1 adulte) ; de 19 h à 20 h, séance cardio-fitness animée par Virginia Loureiro-Jouan. Le principe est simple : enfilez une paire de baskets et un vêtement rose et prenez un tapis ! sur réservation.

+33 6 71 85 64 67

