Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer Gironde, Naujac-sur-Mer Journée Octobre Rose Naujac-sur-Mer Naujac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Naujac-sur-Mer

Journée Octobre Rose Naujac-sur-Mer, 9 octobre 2021, Naujac-sur-Mer. Journée Octobre Rose 2021-10-09 – 2021-10-09 Salle des fêtes de Naujac 2 Rue de Magagnan

Naujac-sur-Mer Gironde Samedi 9 : Organisation d’une marche (3.5 kms) pour lutter contre le cancer du sein. Habillez vous en rose ! Rejoignez nous devant la salle des fêtes pour une randonnée autour de Naujac. Suivi de vente de boissons, gâteaux, crêpes, bracelets… Les sommes collectées seront reverser à la ligue intégralement) . Renseignement au 06 68 83 27 87 ou 06 13 49 09 83 Samedi 9 : Organisation d’une marche (3.5 kms) pour lutter contre le cancer du sein. Habillez vous en rose ! Rejoignez nous devant la salle des fêtes pour une randonnée autour de Naujac. Suivi de vente de boissons, gâteaux, crêpes, bracelets… Les sommes collectées seront reverser à la ligue intégralement) . Renseignement au 06 68 83 27 87 ou 06 13 49 09 83 Samedi 9 : Organisation d’une marche (3.5 kms) pour lutter contre le cancer du sein. Habillez vous en rose ! Rejoignez nous devant la salle des fêtes pour une randonnée autour de Naujac. Suivi de vente de boissons, gâteaux, crêpes, bracelets… Les sommes collectées seront reverser à la ligue intégralement) . Renseignement au 06 68 83 27 87 ou 06 13 49 09 83 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Naujac-sur-Mer Autres Lieu Naujac-sur-Mer Adresse Salle des fêtes de Naujac 2 Rue de Magagnan Ville Naujac-sur-Mer lieuville 45.25446#-1.02344