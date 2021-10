Montpezat-sous-Bauzon Montpezat-sous-Bauzon Ardèche, Montpezat-sous-Bauzon Journée Octobre rose Montpezat-sous-Bauzon Montpezat-sous-Bauzon Catégories d’évènement: Ardèche

Journée Octobre rose 2021-10-31 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-31 17:00:00 17:00:00

Montpezat-sous-Bauzon Ardêche Montpezat-sous-Bauzon 14h30 Jeux de piste autour du village, 17h Castagnade, buvette démonstration des pompiers avec l’Amicale des pompiers de Montpezat, 19h soupe de citrouille, 20h jeux de société. mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr +33 4 75 94 41 29 http://www.montpezatsousbauzon.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

Montpezat-sous-Bauzon
lieuville 44.71113#4.20963