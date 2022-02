Journée Octobre Rose Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Journée Octobre Rose Le Tréport
2022-10-22

2022-10-22 – 2022-10-22

Le Tréport Seine-Maritime Journée organisée en partenariat avec l’association Bout de Chemin et Zumb’Amandine autour de différents temps forts (discussion, débat, cours sportifs… sur le thème de la lutte contre le cancer du sein)

Entrée reversée à l'Association

Entrée reversée à l'Association

Entrée reversée à l’Association Le Tréport

