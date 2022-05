Journée Occitane Place Pierre Fabre,Castres (81), 3 juillet 2022, .

***La Journée occitane le 3 juillet 2022 avec une initiation à la danse, un concert et un bal traditionnel*** – 14h30, place Pierre Fabre : Initiation à la danse dans l’après-midi avec ***Los d’Endacòm***. – 16h00, église Saint-Jean/Saint-Louis : Concert avec ***Albada*** et 1ère partie avec ***Cant’Azalais***. – 18h, place Pierre Fabre : bal traditionnel avec ***Los d’Endacòm.*** ***Cant’Azalais*** *«* ***Cant’Azalais*** ***est l’ensemble vocal du*** ***Centre Occitan del País Castrés******, associé au Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn. Il est dirigé par Marc Maruéjouls, qui y exerce en tant que professeur.*** ***Le répertoire, en occitan, puise tant dans le chant traditionnel, souvent revisité, que dans des compositions contemporaines, mais toujours d’inspiration traditionnelle. On y retrouve notamment des chants de « La mal coiffée » ou de Laurent Cavaillé.*** ***Le plaisir du chant et celui de faire sonner la*** ***Lenga nòstra*** ***portent ce groupe et l’occasion de chanter lors d’un concert s’accompagne, pour*** ***Cant’Azalais******, du bonheur de les faire partager. »*** ***Albada*** *«* ***Albada****, c’est l’aube, la lueur du matin qui toujours se renouvelle.* ***Albada****, ce sont deux femmes et un homme qui se saisissent de la tradition et de ses chants pour leur donner une résonance nouvelle. A trois voix, en duo, en solo, ils fabriquent un son intime et éclatant, doux et brut. Ils donnent à entendre des chants qui ont voyagé au fil du temps et des lieux, du Languedoc à la Gascogne, témoins d’une Occitanie aux milles visages.* ***Albada****, c’est la bascule, la jonction, le lien : entre hier et aujourd’hui, entre la veillée et le concert, le chant d’amour et de moisson, entre trois voix émergeant du silence pour créer un espace de son et de chaleur, au plus près des auditeurs.* *En polyphonie, en monodie simple ou accompagnée, ce nouveau trio suscite une écoute originale et renouvelée. »* *Chant : Lutxi Achiary, Pascal Caumont et Anne Enjalbert* ***Leur premier album est sorti en septembre 2020 dans le label Troba Vox.*** ***Los d’Endacòm,*** *«* ***Ce groupe de musique traditionnelle est issu de la région castraise. Au son du*** ***graile*** ***(hautbois des Monts de Lacaune), la*** *****craba***** ***(cornemuse de la Montagne Noire), la vielle à roue, le violon, l’accordéon, la guitare et les percussions, depuis plus de vingt ans leur répertoire est celui des airs traditionnels de notre montagne tarnaise mais aussi de toute l’Occitanie. Ils vous feront traverser aussi les Pyrénées et les vallées occitanes d’Italie, faisant un petit détour par l’Irlande… curieux de toutes les musiques « dansantes ». Un vrai moment de partage et de convivialité à consommer sans modération ! »*** *source : événement [Journée Occitane](https://agendatrad.org/e/36446) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

