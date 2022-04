Journée Neurodon – parc du château de la Moglais Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Les nouveaux jardins, en construction l’an dernier, sont désormais ouverts à la visite.

Pour chaque entrée, deux euros sont reversés à la recherche sur le cerveau. Les visiteurs doivent prévoir d’avoir le compte juste pour éviter d’avoir à rendre la monnaie. http://www.apjb.org/fr/neurodon.html Les nouveaux jardins, en construction l’an dernier, sont désormais ouverts à la visite.

