Hénon Côtes d’Armor Hénon Parc paysager et romantique entourant manoir et chapelle XVè – XVIIè.

Etang bordé de rhododendrons. Le jardin à la française, dont il reste quelques buis, a été remplacé par le dernier marquis de BEDEE par un parc paysager et romantique dessiné autour d’un étang ; Les propriétaires actuels, ses arrière-petits-neveux, après de grands dégâts causés en1987 par un terrible ouragan, s’efforcent de redonner au parc son aspect par l’entretien et de nouvelles plantations. Ce parc dépend d’un monument.

Ce parc est ouvert au public. Pour chaque entrée, 2€ sont reversés au Neurodon pour soutenir la recherche en neurosciences. OPERATION JARDINS OUVERTS POUR LE NEURODON Parc paysager et romantique entourant manoir et chapelle XVè – XVIIè.

Ce parc est ouvert au public. Pour chaque entrée, 2€ sont reversés au Neurodon pour soutenir la recherche en neurosciences.

