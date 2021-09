Gelos Gelos Gelos, Pyrénées-Atlantiques Journée “Nettoyons la nature” Gelos Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Journée “Nettoyons la nature” Gelos, 25 septembre 2021, Gelos. Journée “Nettoyons la nature” 2021-09-25 09:30:00 – 2021-09-25 12:00:00

Gelos Pyrénées-Atlantiques Gelos EUR 0 NETTOYONS LA NATURE

Vous souhaitez faire un geste pour la planète ?

Venez participer à l’opération #Nettoyonslanature en nettoyant les berges du Gave.

Rendez-vous samedi 25 septembre de 9h30 à 12h sur le parking de la mairie de Gelos.

*Gants et sacs poubelles fournis.

**Prévoir chaussures et vêtements qui ne craignent rien.

***Inscription à communication@gelos.fr ou 05 59 06 63 25 . NETTOYONS LA NATURE

Vous souhaitez faire un geste pour la planète ?

Venez participer à l’opération #Nettoyonslanature en nettoyant les berges du Gave.

Rendez-vous samedi 25 septembre de 9h30 à 12h sur le parking de la mairie de Gelos.

*Gants et sacs poubelles fournis.

**Prévoir chaussures et vêtements qui ne craignent rien.

***Inscription à communication@gelos.fr ou 05 59 06 63 25 . +33 5 59 06 63 25 NETTOYONS LA NATURE

Vous souhaitez faire un geste pour la planète ?

Venez participer à l’opération #Nettoyonslanature en nettoyant les berges du Gave.

Rendez-vous samedi 25 septembre de 9h30 à 12h sur le parking de la mairie de Gelos.

*Gants et sacs poubelles fournis.

**Prévoir chaussures et vêtements qui ne craignent rien.

***Inscription à communication@gelos.fr ou 05 59 06 63 25 . nature gelos dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gelos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gelos Adresse Ville Gelos lieuville 43.28534#-0.37097