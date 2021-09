Boigny-sur-Bionne place de l'école Boigny-sur-Bionne, Loiret Journée nettoyage place de l’école Boigny-sur-Bionne Catégories d’évènement: Boigny-sur-Bionne

Loiret

Journée nettoyage place de l’école, 18 septembre 2021, Boigny-sur-Bionne. Journée nettoyage

place de l’école, le samedi 18 septembre à 14:30

nettoyage des espaces verts et des rues en partenariat avec l’association Orléans Zéro Plastique

libre et gratuite

Nettoyons la nature place de l’école rue Montesquieu 45760 Boigny sur Bionne Boigny-sur-Bionne Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Boigny-sur-Bionne, Loiret Autres Lieu place de l'école Adresse rue Montesquieu 45760 Boigny sur Bionne Ville Boigny-sur-Bionne lieuville place de l'école Boigny-sur-Bionne