Journée nettoyage du Ciron en canoë Bernos-Beaulac, 28 mai 2022, Bernos-Beaulac.

Journée nettoyage du Ciron en canoë Bernos-Beaulac

2022-05-28 – 2022-05-28

Bernos-Beaulac Gironde Bernos-Beaulac

EUR Et Ciron nettoyait la rivière….

Le Cckbb (Club Canoé Kayak Bernos Beaulac) organise le 28 mai 2022 une journée de nettoyage du Ciron.

Le club vous met à disposition le nécessaire de navigation (canoé, gilet et pagaie) et des sacs poubelles.

Uniquement sur inscription.

Et Ciron nettoyait la rivière….

Le Cckbb (Club Canoé Kayak Bernos Beaulac) organise le 28 mai 2022 une journée de nettoyage du Ciron.

Le club vous met à disposition le nécessaire de navigation (canoé, gilet et pagaie) et des sacs poubelles.

Uniquement sur inscription.

Et Ciron nettoyait la rivière….

Le Cckbb (Club Canoé Kayak Bernos Beaulac) organise le 28 mai 2022 une journée de nettoyage du Ciron.

Le club vous met à disposition le nécessaire de navigation (canoé, gilet et pagaie) et des sacs poubelles.

Uniquement sur inscription.

CCKBB

Bernos-Beaulac

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT du Bazadais