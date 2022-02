Journée nettoyage de la Mossig Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Journée nettoyage de la Mossig Marlenheim, 19 mars 2022, Marlenheim.

2022-03-19 08:30:00

Marlenheim Bas-Rhin Participez au nettoyage du cours d’eau de la Mossig avec l’association de pêche à partir de 8h30. +33 6 43 37 32 98 Participez au nettoyage du cours d’eau de la Mossig avec l’association de pêche à partir de 8h30. Marlenheim

