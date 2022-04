Journée Nature Sonore Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Journée Nature Sonore Moulins, 9 avril 2022, Moulins. Journée Nature Sonore Studios Palace 23 rue Jean-Jacques Rousseau Moulins

2022-04-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-09 21:00:00 21:00:00 Studios Palace 23 rue Jean-Jacques Rousseau

Moulins Allier Projection de films animaliers portant sur l’univers sonore de leur environnement et balade sonore guidée en forêt de Tronçais ademmis03@gmail.com +33 6 99 56 62 28 Studios Palace 23 rue Jean-Jacques Rousseau Moulins

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Studios Palace 23 rue Jean-Jacques Rousseau Ville Moulins lieuville Studios Palace 23 rue Jean-Jacques Rousseau Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Journée Nature Sonore Moulins 2022-04-09 was last modified: by Journée Nature Sonore Moulins Moulins 9 avril 2022 Allier moulins

Moulins Allier