Limogne-en-Quercy Lot Limogne-en-Quercy 9h : Café d’accueil des participants. RDV au parking du point de vue à Calvignac (46160)

9h30 : Départ de la randonnée autour de Calvignac (des chaussures adaptées et des bâtons sont conseillés)

13h : Pique-nique sorti du sac suivi de la visite de l’atelier et démonstration vannerie Réservation obligatoire.

Journée reportée en cas de mauvais temps.

RDV ET DEPART AU PARKING DU POINT DE VUE DE CALVIGNAC L’association limognaise G.V. J’y Vais vous donne rendez-vous pour une randonnée à Calvignac et à la découverte de l’Oseraie du Quercy (9km, dénivelé 250 m environ, niveau moyen/moyen+). +33 6 22 50 80 10 L’association limognaise G.V. J’y Vais vous donne rendez-vous pour une randonnée à Calvignac et à la découverte de l’Oseraie du Quercy (9km, dénivelé 250 m environ, niveau moyen/moyen+). 9h : Café d’accueil des participants. RDV au parking du point de vue à Calvignac (46160)

