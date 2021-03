Journée Nature Maison des Pêcheurs des Avalats, 3 avril 2021-3 avril 2021, Saint-Juéry.

Journée Nature

Maison des Pêcheurs des Avalats, le samedi 3 avril à 07:30

**Samedi 3 avril**, rejoignez les équipes de bénévoles de l’OMEPS, de l’AAPPMA (association des pêcheurs) et des conseils de quartiers pour la Journée Nature. Cette opération soutenue par la Ville de Saint-Juéry et renouvelée chaque printemps consiste à nettoyer les espaces naturels et plusieurs secteurs de la commune. Un grand ramassage d’ordures sera effectué sur les berges du Tarn, au départ des Avalats. Chaque année, le constat de ces dépôts sauvages et illégaux reste triste : encore trop d’entre nous prennent la nature pour une décharge, les fossés pour des poubelles. Au-delà de l’essentielle action de ramassage de plusieurs tonnes de détritus à chaque Journée Nature, cette manifestation a aussi une vocation préventive. La prise de conscience de notre impact sur l’environnement est en cours, mais il reste encore beaucoup de travail. Chacun d’entre nous, à son échelle, peut agir positivement et changer la donne. En arrêtant de jeter quoi que ce soit par la fenêtre de la voiture, en bâchant sa remorque, en minimisant ses déchets, en faisant le tri, en limitant sa consommation d’eau, en éteignant les appareils électriques… Ce sont des actions simples mais efficaces, surtout quand elles s’additionnent à toute une famille, une communauté, une ville. Alors joignez-vous aux bonnes volontés et participez à la Journée Nature : **rendez-vous le 3 avril à 7h30 à la Maison des pêcheurs des Avalats** (chemin de l’usine, 81160 Saint-Juéry). _L’opération est ouverte à tous. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Le port du masque sera obligatoire, ainsi que le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le port de gants de protection pour le ramassage des déchets est vivement conseillé._

Maison des Pêcheurs des Avalats Chemin de l’usine 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T07:30:00 2021-04-03T12:00:00