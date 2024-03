Journée Nature Junior Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire La Pointe, dimanche 9 juin 2024.

Journée Nature Junior La Fédération des chasseurs – Pays de la Loire Grandeur Nature Dimanche 9 juin, 10h00 Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

La Fédération des chasseurs et la Fédération des pêcheurs s’associent depuis treize ans pour cette journée et vous proposer un programme 100% nature !

De nombreuses activités sont au programme : tir à l’arc, observation du soleil, ateliers de fabrication de sifflets, de cordes, de bâtons de marche, d’arcs, découverte de l’apiculture, de la pêche au coup, aux carnassiers, balades en poneys, etc.

C’est une journée conçue pour les familles avec des animations destinées principalement aux enfants de 6 à 14 ans. Possibilité de passer une journée entière sur place.

Restauration sur place.

Programme détaillé de la journée (à partir du 15 mai) sur : www.chasse49.fr ou www.fedepeche49.fr

Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Les Basses Brosses 49080 Bouchemaine La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « http://www.chasse49.fr »}, {« link »: « http://www.fedepeche49.fr »}]

