Vieux Lormont, le dimanche 1 mai à 10:00

Profitez du patrimoine lormontais sans vous préoccuper de la circulation. Les Lormontais sont invités à profiter des nombreux parcs et espaces verts qui jalonnent la commune, et pour certains trop méconnus, en privilégiant les modes de déplacements doux. Marche, vélo, trottinette ou rollers, chacun est libre de se balader comme il le souhaite. Aux Iris : Vide grenier, bourse aux vélos, ateliers réparation vélo, promenades en calèche. ### Programme **Vide grenier –** 8h-17h – Esplanade du château des Iris _Organisé par le Full contact Kick Boxing_ **Bourse aux vélos –** 8h30 – 17h – Esplanade du château des Iris _Organisé par les Ambassadeurs du vélo_ **Inauguration « Lormont gonflé à bloc » –** 12h – Place Artiste Briand – Berges de Garonne _Inauguration d’un projet du Budget participatif 2021, concernant l’installation de pompes à vélo dans la ville._ _[https://www.lormont.fr/fileadmin/_processed](https://www.lormont.fr/fileadmin/_processed)_/a/5/csm_201711-plan_fermeture_3804b55a8e.png_ **Lieux :** Place Artiste Briand et Esplanade du château des Iris

Invitation à découvrir la ville, ses parcs, son patrimoine en utilisant des modes de déplacements doux Vieux Lormont rue du Général de Gaulle 33310 Lormont Lormont Gironde

