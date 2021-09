Lormont Vieux Lormont Gironde, Lormont Journée nature, journée sans voiture Vieux Lormont Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Journée nature, journée sans voiture Vieux Lormont, 3 octobre 2021, Lormont. Journée nature, journée sans voiture

Vieux Lormont, le dimanche 3 octobre à 09:00

Profitez du patrimoine lormontais sans vous préoccuper de la circulation. Les Lormontais sont invités à profiter des nombreux parcs et espaces verts qui jalonnent la commune, et pour certains trop méconnus, en privilégiant les modes de déplacements doux. Marche, vélo, trottinette ou rollers, chacun est libre de se balader comme il le souhaite.

Port du masque recommandé et respect des gestes barrières

INVITATION à découvrir la ville, ses parcs, son patrimoine en utilisant des modes de déplacements doux Vieux Lormont rue du Général de Gaulle 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Vieux Lormont Adresse rue du Général de Gaulle 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Vieux Lormont Lormont