Journée nature, journée sans voiture Vieux Lormont, 5 septembre 2021, Lormont.

Journée nature, journée sans voiture

Vieux Lormont, le dimanche 5 septembre à 11:00

Profitez du patrimoine lormontais sans vous préoccuper de la circulation. Les Lormontais sont invités à profiter des nombreux parcs et espaces verts qui jalonnent la commune, et pour certains trop méconnus, en privilégiant les modes de déplacements doux. Marche, vélo, trottinette ou rollers, chacun est libre de se balader comme il le souhaite. Programme ——— **Fermeture à la circulation automobile des rues du bourg ancien** de 10h à 18h. ### A partir de 10h – Stand d’informations – Association Balades girondines – Association Droit du piéton ### 10h00 : Halte nautique – [Festival « Ouvre la voix »](https://openagenda.com/ville-de-lormont/events/ayla?oaq%5Bwhat%5D=Ouvre%20la%20voix&lang=fr) _Ouvre la Voix_ est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant patrimoine matériel et immatériel : balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux. Le festival se déroulera les 4 et 5 septembre 2021 sur la voie verte de l’Entre-Deux-Mers qui rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. Ouvre la Voix permet à tous les amateurs de vélos, de musique, de patrimoine et de gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, cheveux au vent ! En somme un délicieux mélange de fraicheur à déguster seul, entre amis ou en famille… ### De 11h30 à 15h00 – Commerçants pour de la restauration Si l’accès aux stands de restauration est libre, l’espace restauration est accessible uniquement avec le pass sanitaire. ### 14h00 – 18h00 : [Balade enchantée](https://openagenda.com/ville-de-lormont/events/balade-enchantee-du-grr-metropolitain?oaq%5Bwhat%5D=balade&lang=fr) Bordeaux Métropole et le Comité de randonnée pédestre de Gironde proposent une balade dans une ambiance décontractée et musicale. Balades de 3km sur la thématique de la faune et de la flore – Départ Tramway La Buttinière – Arrivée Halte nautique de Lormont

Port du masque recommandé et respect des gestes barrières

INVITATION à découvrir la ville, ses parcs, son patrimoine en utilisant des modes de déplacements doux

Vieux Lormont rue du Général de Gaulle 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T18:00:00