Journée Nature et de l’Artisanat Bruère-Allichamps, 7 mai 2022, Bruère-Allichamps.

Journée Nature et de l’Artisanat Bruère-Allichamps

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps

Samedi 7 et dimanche 8 mai, de 10 heures à 18 heures. Les Amis du prieuré d’Allichamps, avec le concours de la mairie de Bruère-Allichamps vous invitent aux Journées nature et de l’artisanat. Producteurs et artisans locaux.

Buvette et petite restauration sur place.

+33 6 76 98 11 88 https://www.prieure-allichamps.fr/

Les amis du prieuré

Bruère-Allichamps

