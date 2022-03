Journée Nature et Bien-être Parc du domaine de Vizille, 5 juin 2022, Vizille.

Journée Nature et Bien-être

Parc du domaine de Vizille, le dimanche 5 juin à 10:00

Une journée autour des bienfaits de la nature et de la valorisation des plantes sauvages et de montagne et des produits qui s’y rapportent. Des ateliers, des conférences, des expériences à découvrir. Une foire aux plantes au cours de laquelle vous pourrez échanger vos plants avec d’autres ! Et le village IsHere qui vous proposera des produits autour des plantes dans un esprit local, éthique et responsable ! Programme détaillé à suivre. Parc du Domaine de Vizille Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

Parc du domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vizille Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00