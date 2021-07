Journée Nature en Famille Saint-Germain-la-Poterie, 12 septembre 2021, Saint-Germain-la-Poterie.

Journée Nature en Famille 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 17:00:00

Saint-Germain-la-Poterie Oise Saint-Germain-la-Poterie

0 4 Venez vivre une expérience inédite en famille !

Le temps d’une journée, RandoRoman souhaite rassembler les familles autour d’un événement original et interactif sur le thème de la Nature, en forêt.

Vous parcourrez une randonnée fléchée au cours de laquelle vous suivrez une histoire inédite de Calie, la jeune héroïne. Vous répondrez en famille à des questions. Des défis adaptés aux enfants jalonneront également le parcours.

Cette aventure se poursuivra par de nombreuses activités proposées pour en découvrir plus sur la Nature et les animaux (parcours sensoriel, atelier avec des animaux, loisirs créatifs, atelier sur les plantes et bien plus encore !).

contact@randoroman.fr https://www.randoroman.fr/

Virginie BRZEK pour RandoRoman

dernière mise à jour : 2021-07-16 par SIM Picardie – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis