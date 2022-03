Journée nature Échourgnac Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

Échourgnac Dordogne Journée nature: 10h : Ouverture du forum des associations / troc aux plantes / buvette

10h-11h30 : Atelier démo sur les nichoirs d’hirondelles et atelier pains/pizzas sur réservation

10h-16h : Jeux de piste enfants et adultes au stand LPO

12h30 : Repas

14h-15h15 : Conférence quizz Martinet-Hirondelle

15h30-16h30 : Sortie nature pluridisciplinaire

16h45 : Résultats concours photos 2022

