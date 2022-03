Journée nature Échourgnac Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

Journée nature Échourgnac, 21 mai 2022, Échourgnac. Journée nature Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

2022-05-21 12:00:00 – 2022-05-21 Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac Journée nature : inventaires écologiques participatifs

14h : petite formation en salle et inventaire des papillons de jour

18h : Film documentaire

19h : repas partagé (chacun apporte son pique-nique)

20h30 : Inventaire des papillons de nuit

Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

