Journée nature « CULTIVONS-NOUS » Parc du château Châteauneuf-le-Rouge, samedi 1 juin 2024.

Journée nature « CULTIVONS-NOUS » CULTIVONS NOUS Samedi 1 juin, 10h00 Parc du château Entrée libre, ateliers et spectacles sur inscription auprès de la médiathèque Fernand Boulan au 04.84.47.06.39

Une journée pour se retrouver, s’amuser, échanger et être à l’écoute de la nature…

Depuis maintenant 3 ans les équipes de la médiathèque ainsi que des potagers biologiques municipaux proposent un évènement commun pour faire découvrir leur travail sous un aspect différent et plus ludique aux Négréliens et aux visiteurs de passage, et ainsi créer un moment de partage et de convivialité dans le village.

Le but est d’avoir un temps pour se réunir, présenter les actions menées par la municipalité et les acteurs locaux en matière de développement durable, en faveur de la biodiversité, de l’autonomie alimentaire ou énergétique….

Nous avons voulu imaginer un programme qui mette en valeur les installations des deux services ainsi que leur environnement direct : le parc du château. Toutes les animations et ateliers sont donc organisés dans le Parc du Château, entre la médiathèque et les jardins potagers.

Nous voulions aussi que tout le monde puisse trouver au moins une activité qui l’inspire dans la journée à la découverte des sons de la nature avec ateliers, animations et spectacles pour tous les âges !

Au plaisir de vous accueillir !

L’équipe de la médiathèque et des jardins biologiques de la commune de Châteauneuf-le-Rouge (13)

L’année dernière, la présence de la Maison des jus et de nombreux partenaires ont permis la réussite de la 3ème édition :

https://www.youtube.com/watch?v=92VC8wF7keQ

Reportage France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la commune de Châteauneuf-le-Rouge :

https://www.youtube.com/watch?v=qhT-LZsm3zM

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=qhT-LZsm3zM »}] Le vaste parc du château est un jardin public qui date du XVIIe siècle, et qui s’étale sur 6 hectares. Ce parc est composé d’un labyrinthe, vestige de l’ancien jardin de buis à la française, et d’un bassin avec une fontaine en pierre sculptée. De hauts arbres côtoient des bosquets de taille plus modeste. On y trouve des platanes, des acacias, ainsi que des chênes centenaires.

©mediathequefernandboulan