Arbres remarquables, Bal'arbres, nichoirs, vannerie, trocs plantes, tataki zomé, vos photos, jeux… Toute la journée vous pourrez échanger avec des experts de la biodiversité, vous initier à la vannerie sauvage, à la construction de nichoirs et bien d'autres choses encore, en participant aux différents ateliers. Gratuit. Dimanche 15 mai 2022 – De 10h à 18h – Derrière l'école comite.minihic@gmail.com +33 6 34 67 12 65

