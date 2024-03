JOURNEE NATURE 1001 FEUILLES ! Olargues, samedi 6 avril 2024.

JOURNEE NATURE 1001 feuilles !

La forêt, son charme mystérieux son chant apaisant, bon nombre d’entre nous aime à s’y revigorer, s’y ressourcer sous les frondaisons en écoutant le simple bruissement des feuilles. Toute une vie s’y dissimule. Venez à Cebenna tenter de découvrir ce qui se cache sous les 1001 feuilles des arbres de nos forêts !

Au programme

RALLYE NATURE la forêt en tous sens !

BALADE CONTEE conte-moi la forêt !

PROJECTION Arbres et forêts remarquables un univers à explorer

Comme dans le 1er opus consacré aux arbres remarquables (projetez à Cebenna l’an dernier), l’association A.R.B.R.E.S vous propose dans ce 2nd volet d’explorer l’univers des forêts et la question de leur devenir, la biologie des arbres et la grande question de leur protection. Durée 1h30.

Inscription conseillée. Participation libre. Durée 1h30. En partenariat avec le Domaine de Miravel (Vieussan).

Contact centre Cebenna Avenue du champ des Horts 34390 Olargues

Tél 04 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org www.cebenna.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie cebenna@cebenna.org

