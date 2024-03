JOURNEE NATURE 1001 FEUILLES ! « ARBRES ET FORÊTS REMARQUABLES UN UNIVERS À EXPLORER » Olargues, samedi 6 avril 2024.

Comme dans le 1er opus consacré aux arbres remarquables (projetez à Cebenna l’an dernier), l’association A.R.B.R.E.S vous propose dans ce 2nd volet d’explorer l’univers des forêts et la question de leur devenir, la biologie des arbres et la grande question de leur protection. Durée 1h30.

Inscription conseillée. Participation libre. Durée 1h30. En partenariat avec le Domaine de Miravel (Vieussan). .

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie cebenna@cebenna.org

