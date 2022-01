Journée Nature 100% familles Chauffailles, 6 février 2022, Chauffailles.

Journée Nature 100% familles Place de l’Eglise Chauffailles Chauffailles

2022-02-06 – 2022-02-06 Place de l’Eglise Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles Saône-et-Loire

EUR 15 15 Pour tout public

idéal pour les familles IEF et autres …

Diverses animations proposées en fonction des jours, météo, groupes :

– LAND ART & CREATIONS EPHEMERES

– JEUX & BRICOLAGES BUISSONNIERS

– CABANES & ABRIS

– TRACES & INDICES

– CUISINE DES BOIS

…

Prévoir vêtements chauds et chaussures adaptées, repas du midi pouvant être partagé, thermo, plaid ou couverture pour s’ asseoir, votre belle présence et enthousiasme …

Tarifs : Prix libre en conscience

(pour info prix moyen aux alentours de 15€)

olivier@kanwita.com +33 6 03 58 14 76 http://www.kanwita.com/

Pour tout public

idéal pour les familles IEF et autres …

Diverses animations proposées en fonction des jours, météo, groupes :

– LAND ART & CREATIONS EPHEMERES

– JEUX & BRICOLAGES BUISSONNIERS

– CABANES & ABRIS

– TRACES & INDICES

– CUISINE DES BOIS

…

Prévoir vêtements chauds et chaussures adaptées, repas du midi pouvant être partagé, thermo, plaid ou couverture pour s’ asseoir, votre belle présence et enthousiasme …

Tarifs : Prix libre en conscience

(pour info prix moyen aux alentours de 15€)

Place de l’Eglise Chauffailles Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-01-20 par