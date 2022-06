Journée Nature 100% familles aux alentours de Chauffailles Chauffailles, 2 septembre 2022, Chauffailles.

Journée Nature 100% familles aux alentours de Chauffailles

Place de l’Eglise Chauffailles Saône-et-Loire

2022-09-02 10:00:00 – 2022-09-02 16:00:00

Chauffailles

Saône-et-Loire

EUR 20 20 Pour tout public, idéal pour les familles et tous les âges

Diverses animations proposées en fonction des jours, météo, groupes :

– LAND ART & CREATIONS EPHEMERES

– JEUX & BRICOLAGES BUISSONNIERS

– CABANES & ABRIS

– TRACES & INDICES

Prévoir vêtements et chaussures adaptées, repas du midi et goûter pouvant être partagé, thermo et eau, plaid ou couverture pour s’ asseoir, votre belle présence et enthousiasme

Pour tout public, idéal pour les familles et tous les âges

Diverses animations proposées en fonction des jours, météo, groupes :

– LAND ART & CREATIONS EPHEMERES

– JEUX & BRICOLAGES BUISSONNIERS

– CABANES & ABRIS

– TRACES & INDICES

Prévoir vêtements et chaussures adaptées, repas du midi et goûter pouvant être partagé, thermo et eau, plaid ou couverture pour s’ asseoir, votre belle présence et enthousiasme

Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-06-23 par