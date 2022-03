Journée naturaliste à Saint-Calais-du-Désert Saint Calais du Désert Saint-Calais-du-Désert Catégories d’évènement: Mayenne

Saint Calais du Désert, le samedi 7 mai à 09:00

En compagnie de Mayenne Nature Environnement, venez vivre une journée riche en prospections de terrain couplée à des mini-temps de formation en salle, pour apprendre à rechercher et identifier les oiseaux, amphibiens, insectes ou plantes. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription.

Gratuit – Inscription obligatoire

