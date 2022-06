Journée nationales des blessés de l’Armée de Terre Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Rue du Régiment de Bigorre TARBES au Haras Tarbes Hautes-Pyrénées

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26

Hautes-Pyrénées Le 35e RAP, le 1er RHP ainsi que la municipalité de Tarbes organisent une journée dédiée aux blessés de l’Armée de Terre ce samedi 25 juin en partenariat avec plusieurs associations. Venez découvrir un programme riche en animations et stands d’informations à partir de 10h :

– Tombola et cagnotte en ligne

– Animations / Concert

– Conférence-débat

– Vide-grenier (dimanche 26 juin – Quartier Foix-lescun) Instaurée depuis 2017, la « journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre » (JNBAT) est renouvelée cette année mais avec la nouvelle dénomination opération « Avec Nos Blessés ».

Cette opération, placée sous le thème « Solidarité avec les blessés de l’armée de Terre » a pour objectif de réaffirmer la considération de la France aux blessés et à leurs familles.

Si le soutien à nos blessés se concrétise notamment par l’aide et les actions menées par les armées, l’ensemble de la société (associations, entraides, particuliers, entreprises, etc.) peut également y prendre part. >> Programme complet en ligne : voir site internet dans bloc Coordonnées Journée nationale des blessés de l’Armée de Terre TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes

