JOURNÉE NATIONALE TÉLÉTHON Palavas-les-Flots, 4 décembre 2021, Palavas-les-Flots.

2021-12-04 – 2021-12-04

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots

Journée Nationale Téléthon

« Village Téléthon » Esplanade Quai rive gauche

• • Bain de Noël et baptême en eau glacée au profit du Téléthon – Tarif : 2€ – Plage de l’Hôtel de Ville – par Aqualove Sauvetage et Palus avis Surf club – Vente de Bonnets 2€ (dress code), vin chaud et viennoiseries – Infos : 06 75 48 63 26

• 9h-12h Randonnées pédestres au profit du Téléthon organisé par l’association Palavas Sénior Club – Infos : 06 26 15 51 01

• Après-midi Balade en mobylette au profit du Téléthon – Plage de l’Hôtel de Ville – par les Mobeurs de l’Arnel – Infos : 06 60 21 57 49

• Démonstration Danses Salsa – Tombola, crêpes, hot dogs – Ritmo Mayabé Todavia – 06 03 99 40 30

• Démonstration Bollywood – Danses de Cabaret – Apasaradance – 06 23 04 27 03

• Balades et Exposition de voitures anciennes – Tarif 5€ – par les Amis des Voitures Anciennes – 06 63 19 84 00

• Baptême à moto – Goldwing Club Languedoc Roussillon – pancap@live.fr

• Vente de Livres – Latina Cup – Infos : 06 84 75 56 35

• Étape gourmande : Soupe de poisson des pêcheurs de Palavas – Tartiflette – Gourmandises sucrées – Vin chaud – Boissons

• Baptême en Porsche – tarif 5 €/personnes – par l’Asa Montpellier – www.asa-montpellier.com

• Vente de fromage de chèvre – 1€ le cabécou reversé en totalité au profit du Téléthon – Fromagerie Palavasienne

• Photos avec ton super héros – par l’Association Scifiteam Cosplayer de Frontigan – Costumes faits mains : Raiponce, Wonder Woman, Star wars…

https://www.afm-telethon.fr/

