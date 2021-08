Journée Nationale – Les enfants du patrimoine CAUE de l’Oise, 17 septembre 2021, Beauvais.

Journée Nationale – Les enfants du patrimoine

le vendredi 17 septembre à CAUE de l’Oise

[http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr](http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr)ationale Faites le plein de culture à la rentrée avec « Les Enfants du Patrimoine » ! Vendredi 17 septembre 2021, les CAUE* organisent une journée entièrement dédiée aux scolaires : Les Enfants du Patrimoine. La veille des Journées Européennes du Patrimoine, les élèves, de la maternelle au lycée, ont rendez-vous avec l’histoire et la culture grâce à des activités gratuites spécialement conçues pour eux. Cette journée est l’occasion de découvrir des monuments, des jardins, des paysages, des lieux historiques grâce à un grand réseau d’acteurs culturels et de médiateurs mobilisés pour sensibiliser les plus jeunes au patrimoine. Que ce soit sous la forme d’ateliers, de visites contées, de jeux de piste ou de parcours découverte, ces sorties s’adaptent aux élèves et les invitent à explorer leur environnement local et son évolution à travers les époques. Plus de 500 activités pédagogiques sont proposées gratuitement dans le cadre de cette journée. En 2020, ce sont 31 000 élèves qui ont profité de l’événement dans 54 départements à travers la France métropolitaine et les départements d’Outre-mer. L’édition 2021, parrainée par Stéphane Bern, et soutenue par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, marque un temps fort pour la rentrée prochaine, particulièrement importante après une année difficile pour l’éducation et la culture. Avec Les Enfants du patrimoine, les CAUE et leurs partenaires permettent aux enseignants et à leurs classes de retrouver le plaisir ludique des sorties scolaires. Informations Pour découvrir le programme en ligne : www.les-enfants-du-patrimoine.fr Contact Amélie Muller – [amelie.muller@caue60.com](mailto:amelie.muller@caue60.com) – 03 44 82 14 14

Sur inscriptions

Enseignants, préparez votre rentrée avec le CAUE et ses partenaires : inscrivez vos classes pour participer le 17/09 à une des activités gratuites proposées autour du patrimoine de l’Oise.

CAUE de l’Oise 4 rue de l’Abbé du Bos 6000 BEAUVAIS Beauvais Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T16:00:00