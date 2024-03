Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, mardi 19 mars 2024.

Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La Ville d’Issy-les-Moulineaux vous invite à rendre hommage à l’ensemble des victimes, civiles et militaires, tombées pendant la guerre d’Algérie et les combats de la Tunisie et du Maroc. Mardi 19 mars, 09h45 Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux Participation libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:45:00+01:00 – 2024-03-19T12:00:00+01:00

Programme des cérémonies :

9h45 : Rassemblement devant l’Hôtel de ville et départ en car.

10h00 : Messe à l’église Saint-Bruno (14 rue de l’Egalité).

11h15 : Cérémonie sur la Place du 19 mars 1962 :

Dépôt de gerbes,

Minute de silence,

Lecture de l’ordre du jour n°11.

11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts (square Bonaventure Leca) :

Dépôt de gerbes,

Minute de silence,

Lecture du message national de la F.N.A.C.A. par Monsieur Lucien MARTINSKY, Président du comité lsséen,

Rappel aux disparus isséens,

Lecture du message ministériel.

Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux 62 rue du général Leclerc, Issy Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

