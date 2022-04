Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation Caen, 21 avril 2022, Caen. Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation Place de la Résistance Mémorial des Déportés Caen

2022-04-21 11:00:00 – 2022-04-21 12:00:00 Place de la Résistance Mémorial des Déportés

Caen Calvados 77ème anniversaire de la Libération des camps de concentration et d'extermination et du retour des déportés +33 2 31 06 06 44 https://www.memorial-caen.fr/

