Pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le Musée de la Déportation et de la Résistance sera exceptionnellement ouvert ce dimanche 24 avril.

À cette occasion, la Délégation territoriale des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD 65) y projettera deux films documentaires :

> à 11h : Adelaïde H, une résistante alsacienne de Daniel Cling

> à 15h : Le convoi des 31.000 de Natacha Giler, une projection suivie d’une intervention de Dany Allaire, fils et petit-fils de résistants déportés

« La Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation est chaque année l’occasion de rappeler des évènements que l’humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire.

Il y a 77 ans prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l’horreur, à mesure de la progression des Armées alliées et des récits des survivants.

Ce système fut l’instrument de la destruction d’une grande partie des populations juives et tsiganes d’Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyre de centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, déportés pour leur résistance à l’occupant, pour raison politique, du fait de leurs origines, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles.

Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leurs gardes leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie mais qui sauva de nombreux autres.

Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu’ils prononcèrent à la Libération, aux idéaux de Liberté, de Fraternité et de Paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d’une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire, et militèrent inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l’Homme et la démocratie.

La résurgence d’idéologies porteuses d’exclusions, les tentatives de réécriture de l’Histoire nous font aujourd’hui obligation de poursuivre leur combat et d’entretenir les valeurs qu’ils ont portées, dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui jettent sur les routes d’un exil souvent sans issue et mortifère, des milliers d’êtres humains en détresse. Dans un monde où l’on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l’espoir pour l’avenir réside dans la pérennité de ce combat. »

Message écrit conjointement par la FNDIRP, la FMD et de l’UNADIF-FNDIR

musee.deportation@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 11 60

