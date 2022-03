Journée nationale du souvenir de la déportation Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Journée nationale du souvenir de la déportation Ramatuelle, 22 avril 2022, Ramatuelle. Journée nationale du souvenir de la déportation Square Alsfasser Avenue Clemenceau Ramatuelle

2022-04-22 – 2022-04-22 Square Alsfasser Avenue Clemenceau

Ramatuelle Var 12h Mémorial National des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale

Dépôt de gerbes, le “Chant des marais”, sonneries, minutes de silence, Hymne National, lectures du message commun des associations de déportés Square Alsfasser Avenue Clemenceau Ramatuelle

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

