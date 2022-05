Journée Nationale du Sauvetage en Mer 2022 – TOUS EN ORANGE ! Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau Finistère Rendez-vous à 14h à la Pendante dans le port de Portsall comme tous les ans et faites au moins un mille en mer pour les sauveteurs avec la station SNSM de PORTSALL avec vos embarcations !! La parade se fera autour du Canot Tous-Temps LA PORTSALLAISE et du Semi-Rigide Amphibie « DOCTEUR LABBE » Tous habillés en orange pour la journée nationale du sauvetage en mer ! Pour ceux qui le souhaitent une ligne de mouillage en face du quai sera mise en place afin de pouvoir rejoindre les stands. Des rotations assurées par les sauveteurs de la station seront mises en place.

