Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l'Artisanat Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat Cosne-Cours-sur-Loire, 8 octobre 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2022-10-08 – 2022-10-08 Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire EUR 0 0 La deuxiême édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat fait son grand retour !

Rendez-vous dans vos 3 communes, Cosne-Cours-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et Donzy, où vos commerçants et artisans vous ont concocté un superbe programme : dégustations, animations, chasse aux pierres précieuses‚ Nouvelle Journée Nationale du Commerce de Proximité, le samedi 8 octobre 2022 Cosne-Cours-sur-Loire

