Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Journée Nationale du Commerce de Proximité Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Journée Nationale du Commerce de Proximité Coulonges-sur-l’Autize, 9 octobre 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Journée Nationale du Commerce de Proximité 2021-10-09 – 2021-10-09

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Le temps d’une journée, les entreprises locales vous ouvrent leurs portes pour des animations, démonstrations, dégustations….La commune de Coulonges sur l’Autize vient d’obtenir le 1er sourire au label “Commerce et Artisanat dans la ville”.

Manifestation gratuite. Le temps d’une journée, les entreprises locales vous ouvrent leurs portes pour des animations, démonstrations, dégustations….La commune de Coulonges sur l’Autize vient d’obtenir le 1er sourire au label “Commerce et Artisanat dans la ville”.

Manifestation gratuite. +33 6 42 78 98 23 Le temps d’une journée, les entreprises locales vous ouvrent leurs portes pour des animations, démonstrations, dégustations….La commune de Coulonges sur l’Autize vient d’obtenir le 1er sourire au label “Commerce et Artisanat dans la ville”.

Manifestation gratuite. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville 46.48351#-0.59744