Journée Nationale du 8 Mai 2022 – Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945

Pirou

Journée Nationale du 8 Mai 2022 – Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 Pirou, 8 mai 2022

2022-05-08 10:30:00 – 12:30:00

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 au cimetière de Pirou au monument aux Morts :

– Dépôt de gerbes

– Remise de médailles

– Discours de Fraternité par un couple d’Allemand

– Lecture du message de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.

– Animation réalisée par la Lyre Pirouaise et les majorettes

secretariat.pirou@wanadoo.fr +33 2 33 46 90 63 http://www.ville-pirou.fr/

– Dépôt de gerbes

– Remise de médailles

– Discours de Fraternité par un couple d’Allemand

Vin d'honneur offert par la Mairie à la Grange de Dîme

– Dépôt de gerbes

– Remise de médailles

– Discours de Fraternité par un couple d’Allemand

– Lecture du message de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.

– Animation réalisée par la Lyre Pirouaise et les majorettes

– Vin d’honneur offert par la Mairie à la Grange de Dîme Place Abbé Louis Godefroy Pirou Pirou

