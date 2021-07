Izieu Izieu Ain, Izieu Journée nationale du 16 juillet 2021 Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

Izieu

Journée nationale du 16 juillet 2021 Izieu, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Izieu. Journée nationale du 16 juillet 2021 2021-07-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-16 Maison d’Izieu, 70 route de Lambraz Maison d’Izieu

Izieu Ain Izieu Chaque 16 juillet, la Maison d’Izieu célèbre la Journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France. info@memorializieu.eu +33 4 79 87 21 05 https://www.memorializieu.eu/event/journee-nationale-du-16-juillet-2021/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Izieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Izieu Adresse Maison d'Izieu, 70 route de Lambraz Maison d'Izieu Ville Izieu lieuville 45.64903#5.63236