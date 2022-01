Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine Stèle commémorative,parvis du monument aux Morts Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Stèle commémorative, parvis du monument aux Morts, le vendredi 8 juin 2018 à 17:00

Instituée par le décret n° 2005-547 du 26 mai 2005, cette journée d’hommage correspond au jour du transfert à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, de la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine, le 8 juin 1980.

Entrée libre

Cérémonie en présence de Guillaume Delbar, Maire de Roubaix, et de Margaret Connell, Adjointe au maire en charge des événements mémoriels. Stèle commémorative,parvis du monument aux Morts boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Centre Nord

