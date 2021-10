Villeneuve-d'Ascq square des anciens combattants d'Afrique du Nord Nord, Villeneuve-d'Ascq Journée Nationale d’hommage aux morts d’AFN square des anciens combattants d’Afrique du Nord Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée Nationale d’hommage aux morts d’AFN square des anciens combattants d’Afrique du Nord, 5 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Journée Nationale d’hommage aux morts d’AFN

square des anciens combattants d’Afrique du Nord, le dimanche 5 décembre à 11:00

**Dimanche 5 décembre 2021 à 11h, commémoration de la journée Nationale d’hommage aux Harkis, au square des anciens combattants d’Afrique du Nord (Angle Avenue de Paris et rue de Babylone).** **Cérémonie officielle** **11h** * Ouvrez le ban * Dépôt de gerbe * Sonnerie aux morts * Minute de silence * Discours de Mr TRICOT Joël, Président du Comité d’Entente * Lecture du message du Secrétaire d’Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire * Fermez le ban * Marseillaise **11h15** * Défilé vers la maison de quartier Pasteur pour la réception au Foyer Pasteur rue de Babylone Dimanche 5 décembre 2021 à 11h, commémoration de la journée Nationale d’hommage aux Harkis, au square des anciens combattants d’Afrique du Nord square des anciens combattants d’Afrique du Nord Avenue de Paris 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq Sart-Babylone Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu square des anciens combattants d'Afrique du Nord Adresse Avenue de Paris 59650 Villeneuve d'ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville square des anciens combattants d'Afrique du Nord Villeneuve-d'Ascq