2022-04-24 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00

Montbrison Loire Montbrison Vous pourrez assistez à une très belle exposition de véhicules de collection. Nous vous proposons la possibilité de faire une ballade de 50 kms pour découvrir le Forez ainsi que des baptêmes en véhicule de collection pour une œuvre caritative. carms42600@gmail.com +33 6 85 02 83 19 Montbrison

